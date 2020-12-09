Народные приметы на 9 декабря: мороз и снег расскажут о зимней погоде
Внимательно наблюдаем за природными явлениями.
Внимательно наблюдаем за природными явлениями.
9 декабря православная церковь отмечает День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Считается, что именно с этого периода и начинается настоящая зима.
На Руси верили: какая погода стоит на Юрьев день, такой будет и вся зима. Если день солнечный и теплый, то зима впереди будет мягкая и малоснежная, а вот морозы, наоборот, предсказывают суровую погоду на ближайшие месяцы.
Иней на деревьях поутру обещает раннюю весну, а северный ветер — скорое похолодание.
Кстати, если на Юрьев день выпало много снега, то к 6 мая уже установится летняя погода.
Екатерина Гура