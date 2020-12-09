Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
23Скончался Диего Марадона
12:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 декабря: мороз и снег расскажут о зимней погоде

Внимательно наблюдаем за природными явлениями.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

9 декабря православная церковь отмечает День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Считается, что именно с этого периода и начинается настоящая зима.

Новость
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

На Руси верили: какая погода стоит на Юрьев день, такой будет и вся зима. Если день солнечный и теплый, то зима впереди будет мягкая и малоснежная, а вот морозы, наоборот, предсказывают суровую погоду на ближайшие месяцы.

Иней на деревьях поутру обещает раннюю весну, а северный ветер — скорое похолодание.

Кстати, если на Юрьев день выпало много снега, то к 6 мая уже установится летняя погода.

Екатерина Гура

Здоровье
Как начать правильно питаться: 7 простых правил Нужно перестроить несколько привычек — это не сложно.
Горячие темы на Авто
Как же вы ,щуки, надоели . 358
Послания президента... 312
Со следующего года возьмутся за газовые приборы. 193
Если в России отменят мат 149
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Медведицу и медвежат окружила стая волков. Лесник решил помочь
Популярные темы на «Детях»
Лучше бы ничего не дарила 368
Любовница века - 2 234
Зпрр 202
А что, контактных перестали сажать на карантин? Да и самих заболевших? 200
Леди
42-летняя Пегова в соблазнительном образе произвела фурор Актриса восхитила сеть
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Выступление знаменитой танцовщицы стало хитом соцсетей
Как грабители проникают в дом, используя резинку для скрепления документов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»