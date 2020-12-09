Венецию снова затопило из-за ошибки синоптиков
Жители города снова вынуждены передвигаться по улицам в рыбацких сапогах.
Жители города снова вынуждены передвигаться по улицам в рыбацких сапогах.
Венеция переживает очередное наводнение после того, как утром 8 декабря на город обрушилась 137-сантиметровая приливная волна.
В бедствии винят синоптиков: систему защитных дамб MOSE, изолирующую Венецианскую лагуну от Адриатического моря, не активировали, поскольку прогнозировалось гораздо меньшее количество воды, сообщает Corriere della Sera.
Систему MOSE ввели в эксплуатацию в июле 2020 года. В октябре с ее помощью удалось предотвратить два затопления.
Одно из самых масштабных наводнений в Венеции случилось в ноябре 2019 года. Оно стало сильнейшим за 148 лет.
Анна Лысенко