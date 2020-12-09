Семья из США создает невероятные ледяные деревья (фото)
Впечатляющая семейная традиция.
Впечатляющая семейная традиция.
Семья Вил из американского города Индианаполис вполне может похвастаться самым необычным новогодним деревом в мире. Дело в том, что в этой семье существует давняя зимняя традиция, которая насчитывает почти 60 лет.
В 1961 году Мейбл и Вирл Вил заметили, как красиво застывает вода на ветках деревьев, и решили сделать собственную ледяную красоту.
Они собрали по округе старые упавшие деревья и ветки и соорудили из них каркас, после чего щедро поливали его водой в течение нескольких дней.
Благодаря сильным морозам и поэтапной заливке, дерево изо льда получилось очень высоким и фантастически красивым.
На следующий год супруги решили повторить свой эксперимент и сделали новую скульптуру, тем самым, положив начало семейной традиции.
С годами ледяные деревья становились все больше и выше, а в последние годы семья Вилов добавила традиции красок, начав разукрашивать скульптуры.
За 59 лет ледяные деревья Вилов стали одной из главных зимних достопримечательностей Индианаполиса, а посмотреть на них приезжают сотни туристов со всей страны, пишет официальный сайт штата Индиана.
Екатерина Гура