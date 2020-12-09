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17:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Семья из США создает невероятные ледяные деревья (фото)

Впечатляющая семейная традиция.

Семья Вил из американского города Индианаполис вполне может похвастаться самым необычным новогодним деревом в мире. Дело в том, что в этой семье существует давняя зимняя традиция, которая насчитывает почти 60 лет.

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В 1961 году Мейбл и Вирл Вил заметили, как красиво застывает вода на ветках деревьев, и решили сделать собственную ледяную красоту.

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Они собрали по округе старые упавшие деревья и ветки и соорудили из них каркас, после чего щедро поливали его водой в течение нескольких дней.

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Благодаря сильным морозам и поэтапной заливке, дерево изо льда получилось очень высоким и фантастически красивым.

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На следующий год супруги решили повторить свой эксперимент и сделали новую скульптуру, тем самым, положив начало семейной традиции.

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С годами ледяные деревья становились все больше и выше, а в последние годы семья Вилов добавила традиции красок, начав разукрашивать скульптуры.

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За 59 лет ледяные деревья Вилов стали одной из главных зимних достопримечательностей Индианаполиса, а посмотреть на них приезжают сотни туристов со всей страны, пишет официальный сайт штата Индиана.

Екатерина Гура

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