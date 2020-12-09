Заснеженные горы в Китае оказались похожи на огромный водопад

Китайское издание People's Daily поделилось невероятными снимками гор на северо-западе страны.
С высоты сложный горный рельеф напоминает бурлящую реку или даже водопад. Заснеженные вершины в сочетании с желтой и коричневой почвой создают потрясающую гамму цветов. А если присмотреться, можно увидеть и легкую дымку над ущельями — это сгущающийся утром туман.
Ранее в социальных сетях появилось видео не менее завораживающего явления в городе Линьфэнь, в китайской провинции Шаньси. Берега Желтой реки возле водопада Хукоу замерзли и превратились в удивительные ледяные скульптуры.