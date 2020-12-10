На центр европейской территории России надвигается мощное потепление

Время от времени будет идти небольшой снег, но серьезных снегопадов не ожидается, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Заметные перемены в московской погоде произойдут в понедельник, 14 декабря. Ночью будет минус 3−8, днем 0…-5. То есть потеплеет сразу градусов на 5−7.
Декабрь и прогнозировался неоднородным. По предварительным оценкам, вторая половина месяца может оказаться теплее первой, с более частыми оттепелями. Интересно, что в декабре прошлого года практически весь месяц держались плюсовые температуры. А 24 декабря в Москве днем было плюс 7,6 градуса. Затем началось небольшое похолодание. В последний день 2019 года — 31 декабря — днем было плюс 2 градуса, ночью — небольшой минус.