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10:48 (мск), источник: Российская газета

На центр европейской территории России надвигается мощное потепление

Устойчивый сибирский антициклон, который обеспечивал центр европейской территории России ясной и морозной погодой, начинает разрушаться. С запада подойдет атлантическое тепло, и уже в ближайшее воскресенье небо начнет затягиваться облаками.

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Источник: AP 2020
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Время от времени будет идти небольшой снег, но серьезных снегопадов не ожидается, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Заметные перемены в московской погоде произойдут в понедельник, 14 декабря. Ночью будет минус 3−8, днем 0…-5. То есть потеплеет сразу градусов на 5−7.

Декабрь и прогнозировался неоднородным. По предварительным оценкам, вторая половина месяца может оказаться теплее первой, с более частыми оттепелями. Интересно, что в декабре прошлого года практически весь месяц держались плюсовые температуры. А 24 декабря в Москве днем было плюс 7,6 градуса. Затем началось небольшое похолодание. В последний день 2019 года — 31 декабря — днем было плюс 2 градуса, ночью — небольшой минус.

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