Народные приметы на 10 декабря: о погоде расскажут звезды
Следует также понаблюдать за птицами.
Следует также понаблюдать за птицами.
10 декабря православные христиане отмечает большой праздник — День иконы Божией Матери «Знамение». Считалось, что какая погода стоит в этот день, такой она будет и в марте. А если погода в течение дня меняется, то такой же непредсказуемой и переменчивой будет и вся зима.
Чтобы узнать, какими будут ближайшие дни, следует понаблюдать за птицами и животными. Например, громко чирикающие воробьи обещают скорое потепление, а вот спящая весь день кошка — к похолоданию.
Заря
Екатерина Гура