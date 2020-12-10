Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 декабряДень прав человека, первые Нобелевские премии и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
15:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 декабря: о погоде расскажут звезды

Следует также понаблюдать за птицами.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

10 декабря православные христиане отмечает большой праздник — День иконы Божией Матери «Знамение». Считалось, что какая погода стоит в этот день, такой она будет и в марте. А если погода в течение дня меняется, то такой же непредсказуемой и переменчивой будет и вся зима.

Чтобы узнать, какими будут ближайшие дни, следует понаблюдать за птицами и животными. Например, громко чирикающие воробьи обещают скорое потепление, а вот спящая весь день кошка — к похолоданию.

Заря ярко-красного цвета — верная примета ветренной погоды. Яркие звезды говорят о приближении холодов, а тусклые — к оттепели.

Екатерина Гура

Hi-Tech
12 интригующих находок 2020 года, которые потрясли ученых Смотрим подборку лучших
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»