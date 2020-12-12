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10:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 декабря: начинается настоящая зима

Следим за погодой, чтобы узнать, какими будут зимние месяцы.

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Источник: AP 2020

12 декабря церковь чтит память мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников. В народе день получил название Парамон Зимоуказатель, ведь по сегодняшней погоде можно узнать, какой будет зима.

Считается, что если снег до этого дня еще не выпал — зима будет теплой. Небо ночью усыпано яркими звездами — в скором времени ударят морозы, тусклыми — стоит ждать тепла. Дым из трубы валит столбом — к похолоданию, стелется по земле — к оттепели.

Утром начался снегопад — снег будет идти всю неделю. У снега крупные хлопья — скоро наступит оттепель. Хвойный лес шумит — еще одна примета к потеплению. Заря окрашена в красный цвет — к сильному ветру.

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