Народные приметы на 12 декабря: начинается настоящая зима
Следим за погодой, чтобы узнать, какими будут зимние месяцы.
Следим за погодой, чтобы узнать, какими будут зимние месяцы.
12 декабря церковь чтит память мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников. В народе день получил название Парамон Зимоуказатель, ведь по сегодняшней погоде можно узнать, какой будет зима.
Считается, что если снег до этого дня еще не выпал — зима будет теплой. Небо ночью усыпано яркими звездами — в скором времени ударят морозы, тусклыми — стоит ждать тепла. Дым из трубы валит столбом — к похолоданию, стелется по земле — к оттепели.
Утром начался снегопад — снег будет идти всю неделю. У снега крупные хлопья — скоро наступит оттепель. Хвойный лес шумит — еще одна примета к потеплению. Заря окрашена в красный цвет — к сильному ветру.