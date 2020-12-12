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12:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Аляски создал «райские врата» из воды (видео)

Невероятный оптический фокус.

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Майкл Уильямс, живущий в городе Анкоридж на Аляске, показал завораживающий трюк с помощью кружки кипятка.

Мужчина встал так, чтобы низко висящее над горизонтом солнце оказалось у него за спиной, а затем махнул кружкой с кипятком у себя над головой. Мороз в этот день достиг минус 23 градусов Цельсия. Вода мгновенно превратилась в туман и миллионы мелких кристаллов льда, а солнечные лучи окрасили их в золотой цвет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Необычное зрелище Уильямс назвал «райскими вратами». Он объяснил, что золотистый круг в кадре кажется больше, чем был на самом деле, из-за низкого положения солнца.

Анна Лысенко

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