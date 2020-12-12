Радиотелескопы в Австралии получили нестандартный снимок Луны
Красиво и необычно.
Красиво и необычно.
Комплекс радиотелескопов «АСКАП» в Австралии получил изображение Луны, похожее на разноцветный мыльный пузырь. Именно так выглядит естественный спутник Земли, если смотреть на отражаемые им радиоволны.
Как известно, Луна не эффективно отражает солнечный свет. Большинство радиоволн она поглощает, отражая только около 6%. Разные цвета на снимке показывают направление поляризации радиоволн.
Анна Лысенко