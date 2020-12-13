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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 декабря: ждать ли оттепели

Наблюдаем за водой, снегом, огнем и делаем прогнозы.

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Источник: Агентство «Москва»

13 декабря церковь чтит память апостола Андрея Первозванного. В народе на Андрея Зимнего следили за погодой и делали прогнозы на зиму.

Считается, что если в Андреев день снег выпадет и не растает, то пролежит еще минимум три месяца. Если к этому времени снег еще не выпал, зима будет теплой.

Крестьяне наблюдали за огнем в печи и кострами. Белое пламя говорило о приближающейся оттепели, красное — о стуже. Следили и за водоемами. Шумная вода в проруби — к метели, тишина — к спокойной погоде.

Холодно, но солнечно 13 декабря — быть хорошему урожаю.

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