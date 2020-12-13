Народные приметы на 13 декабря: ждать ли оттепели
Наблюдаем за водой, снегом, огнем и делаем прогнозы.
Наблюдаем за водой, снегом, огнем и делаем прогнозы.
13 декабря церковь чтит память апостола Андрея Первозванного. В народе на Андрея Зимнего следили за погодой и делали прогнозы на зиму.
Считается, что если в Андреев день снег выпадет и не растает, то пролежит еще минимум три месяца. Если к этому времени снег еще не выпал, зима будет теплой.
Крестьяне наблюдали за огнем в печи и кострами. Белое пламя говорило о приближающейся оттепели, красное — о стуже. Следили и за водоемами. Шумная вода в проруби — к метели, тишина — к спокойной погоде.
Холодно, но солнечно 13 декабря — быть хорошему урожаю.