Народные приметы на 14 декабря: погожий день предвещает теплую зиму
Также сегодня можно сделать прогноз и на весну.
Также сегодня можно сделать прогноз и на весну.
14 декабря православные христиане вспоминают святого Наума, которого в народе почитали как покровителя знаний и учебы. Считалось, что если в этот день стоит теплая и ясная погода, то и вся зима будет теплой, кроткой и малоснежной.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит посмотреть на ночное небо. Если звезд много и они яркие, то скоро ударит мороз, а если при этом они мерцают, то стоит готовиться к метели.
Северный ветер 14 декабря обещает сильное похолодание. Об этом же говорят и облака, плывущие против ветра. Если вороны громко каркают или слышен глухой собачий лай — скоро будет метель.
Кстати, по приметам в этот день можно сделать прогноз и на весну. Например, северный ветер обещает позднюю и холодную весну, а туманный месяц на небе — раннюю и теплую.