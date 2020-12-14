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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 декабря: погожий день предвещает теплую зиму

Также сегодня можно сделать прогноз и на весну.

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Источник: Агентство «Москва»
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14 декабря православные христиане вспоминают святого Наума, которого в народе почитали как покровителя знаний и учебы. Считалось, что если в этот день стоит теплая и ясная погода, то и вся зима будет теплой, кроткой и малоснежной.

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит посмотреть на ночное небо. Если звезд много и они яркие, то скоро ударит мороз, а если при этом они мерцают, то стоит готовиться к метели.

Северный ветер 14 декабря обещает сильное похолодание. Об этом же говорят и облака, плывущие против ветра. Если вороны громко каркают или слышен глухой собачий лай — скоро будет метель.

Кстати, по приметам в этот день можно сделать прогноз и на весну. Например, северный ветер обещает позднюю и холодную весну, а туманный месяц на небе — раннюю и теплую.

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