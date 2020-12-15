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02:47 (мск), источник: РИА Новости

Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«Если на прошлой неделе антициклон обусловил морозную, ясную, солнечную погоду, то на этой неделе будут заметные изменения. Они будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды. Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5−6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2−4», — сказал Вильфанд.

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Тем не менее сформируется устойчивый снежный покров, предполагает собеседник агентства.

«Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в конце рабочей недели ожидается оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры может составить 4−5 градусов.

«В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днем тоже умеренно прохладная погода», — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что пока нельзя спрогнозировать погоду на воскресенье, поскольку «возможны варианты».

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