«Хаббл» сфотографировал кольцо Эйнштейна
Изображение галактики исказилось и стало напоминать расплавленное кольцо под действием гравитации ее «соседей».
Изображение галактики исказилось и стало напоминать расплавленное кольцо под действием гравитации ее «соседей».
Космический телескоп «Хаббл» получил снимок галактики GAL-CLUS-022058s в тусклом созвездии Печь Южного полушария неба. Это самое крупное из известных астрономам колец Эйнштейна — странного и очень редкого явления.
Речь идет о гравитационном линзировании, предсказанном в Общей теории относительности. На снимке изображение галактики искажается до формы, напоминающей расплавленное кольцо, под действием гравитации более близкого объекта, в данном случае скопления галактик, расположенного перед GAL-CLUS-022058s.
Подобные объекты — идеальная лаборатория для исследования слишком далеких галактик, которые нельзя увидеть иначе, говорят астрономы.
Анна Лысенко