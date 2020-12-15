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11:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал кольцо Эйнштейна

Изображение галактики исказилось и стало напоминать расплавленное кольцо под действием гравитации ее «соседей».

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Источник: ESA/Hubble & NASA, S. Jha
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Космический телескоп «Хаббл» получил снимок галактики GAL-CLUS-022058s в тусклом созвездии Печь Южного полушария неба. Это самое крупное из известных астрономам колец Эйнштейна — странного и очень редкого явления.

Речь идет о гравитационном линзировании, предсказанном в Общей теории относительности. На снимке изображение галактики искажается до формы, напоминающей расплавленное кольцо, под действием гравитации более близкого объекта, в данном случае скопления галактик, расположенного перед GAL-CLUS-022058s.

Подобные объекты — идеальная лаборатория для исследования слишком далеких галактик, которые нельзя увидеть иначе, говорят астрономы.

Анна Лысенко

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