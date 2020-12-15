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12:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 декабря: наблюдаем за птицами

По их поведению можно узнать погоду на ближайшие дни.

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Источник: РИА "Новости"

15 декабря православная церковь вспоминает пророка Аввакума. В народе считалось, что если в этот день стоит ненастная погода, то такой же она будет до конца января.

Если выпало много снега, то летом будет много травы и хороший урожай. А морозные рисунки на стекле — к ранней весне.

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за животными и птицами.

Например, если кошка спит весь день — будет стужа. Птицы сидят на верхушках деревьев — к ветру. А если вороны громко и долго каркают, то стоит ждать снегопада.

Куры рано садятся на насест, а гуси прячут голову под крыло — к морозам. А если морозным утром петух запел раньше обычного — идет потепление.

Погоду можно определить, наблюдая за небом. Низкие облака и круг вокруг луны — к сильной метели. А ярко сияющие звезды говорят о понижении температуры.

Екатерина Гура

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