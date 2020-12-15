Народные приметы на 15 декабря: наблюдаем за птицами
По их поведению можно узнать погоду на ближайшие дни.
По их поведению можно узнать погоду на ближайшие дни.
15 декабря православная церковь вспоминает пророка Аввакума. В народе считалось, что если в этот день стоит ненастная погода, то такой же она будет до конца января.
Если выпало много снега, то летом будет много травы и хороший урожай. А морозные рисунки на стекле — к ранней весне.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за животными и птицами.
Куры рано садятся на насест, а гуси прячут голову под крыло — к морозам. А если морозным утром петух запел раньше обычного — идет потепление.
Погоду можно определить, наблюдая за небом. Низкие облака и круг вокруг луны — к сильной метели. А ярко сияющие звезды говорят о понижении температуры.
Екатерина Гура