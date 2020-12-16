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13:11 (мск), источник: РИА Новости

Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в январе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Январь будет не слишком суровым на европейской территории России, а также на севере Западной Сибири, на Таймыре и на Урале. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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Источник: РИА Новости

По словам синоптика, температура будет выше климатической нормы на один градус. На юге Западной Сибири, а также в Амурской и Иркутской областях, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях ожидаются морозы. Очаг холода, как отметили в Гидрометцентре, расположится над востоком Якутии и Эвенкии: ночью температура будет опускаться до минус 37−40 градусов, а днем столбик термометра может показывать до минус 35 градусов. В средней полосе России, по прогнозам синоптиков, ожидается характерная для января погода: днем температура будет опускаться до минус одного — восьми градусов, а ночью — до минус шести — 13 градусов.

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Паршина также напомнила, что такие температуры характерны для Северо-Западного, Приволжского и Центральных округов. Однако, температура может понизиться и до минус 25 градусов ночью, и до минус 20 днем. Морозы до минус 33 градусов синоптики ожидают на восточной части Архангельской области и в Коми.

На Нижнем Дону ожидаются ночные морозы до минус девяти градусов, днем воздух прогреется до плюс одного. В Сочи столбик термометра может повыситься до плюс 11 градусов. На юге Краснодарского края температура опустится до минус 15 и даже минус 18 градусов ночью, днем — до минус шести.

Морозы ожидаются и на севере Западной Сибири — в районе от минус 20 до минус 30 градусов. Холодно будет и на среднем и Южном Урале — там столбик термометра опустится до минус 20 градусов по ночам, а днем воздух прогреется до минус десяти-пятнадцати градусов. Немного теплее будет на Дальнем Востоке: по ночам на Сахалине и в Приморье ожидается до минус 15 градусов ночью, днем — до минус 11. В континентальной части Хабаровского края и Амурской области будет холоднее — до минус 25 градусов по ночам, а днем в районе минус 17 градусов.

Москвичам синоптик пообещала нормальную январскую погоду: ночью температура будет падать до минус шести — одиннадцати градусов, а днем колебаться от минус одного до минус шести.

Паршина напомнила, что в столице бывают и морозы до минус 25 градусов ночью, а днем в районе минус 13−18 градусов. Однако, по словам синоптика, такое случается крайне редко. Осадков в январе будет меньше, чем в декабре.

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В Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской и Курской областях синоптики ожидают больше осадков, чем обычно. Похожая ситуация может сложиться и в Забайкалье. Однако там, как напомнила Паршина, низкая норма по осадкам. Мало осадков будет в Башкирии, в Предуралье и на Урале, в ХМАО, в южной части Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего востока, на Чукотке и Сахалине, а также в Хабаровском крае.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил, что морозы жителей столицы ожидаются не раньше конца января. По словам специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, зима в столице будет мягкой и теплой. Январь выдастся влажным со средней температурой на четыре-пять градусов выше обычной. Прошлая зима, как он отметил осенью, была рекордно теплой. Нынешняя, по словам Тишковца, будет холоднее, однако мягкой и снежной. Самым теплым месяцем, согласно прогнозам синоптиков, будет февраль.

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