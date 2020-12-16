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09:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 16 декабря: о погоде расскажут кошки

По их поведению можно сделать прогноз на ближайшие дни.

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Источник: AP 2020

16 декабря православные христиане вспоминают святого Иоанна Молчальника, которого в народе прозвали Иван Молчаливый. В этот день было принято внимательно наблюдать за поведением кошек, которые могли очень точно предсказать погоду на ближайшее время.

Например, если кошка спит свернувшись клубком или закрывает нос лапой, то следует готовиться к сильным морозам. Скребет пол — к метели. А если растягивается животом кверху или целый день проводит на подоконнике и смотрит в окно — будет потепление.

О потеплении также говорят активные и «разговорчивые» снегири. А вот яркие и «прыгающие» звезды на небе обещают метели и морозы.

Екатерина Гура

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