Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
12:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали редкое сближение Юпитера и Сатурна

Скоро планеты «сольются» в один раздвоенный объект.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA/Bill Ingalls
Читайте также
В Сети поделились видео полного солнечного затмения

Астрономы NASA показали, как Юпитер «догоняет» на небе планету Сатурн. Снимок был сделан 13 декабря в национальном парке «Шенандоа» в штате Виргиния, США.

Уже 21 декабря жители Земли увидят, как Юпитер и Сатурн подойдут так близко друг к другу, что будут казаться крупным раздвоенным объектом.

Эти планеты сближаются друг с другом периодически — примерно раз в 19,86 лет. Но на такое близкое расстояние, которое составит одну пятую диаметра полной Луны, в последний раз они подходили друг к другу в 1623 году, а до этого — в 1226-м.

Это явление назвали «великим соединением» и даже «Рождественской звездой». В следующий раз земляне увидят его только в 2080 году.

Анна Лысенко

Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Что с коленями Меган Маркл?
Hi-Tech
Популярное приложение закроют Сервис прожил всего 6 лет
Авто
Даниил Квят лишился места в Формуле 1 Российского гонщика в команде AlphaTauri заменят на дебютанта из Японии
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Gnezdo.ru
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Главный симптом COVID задолго до кашля
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Пелагея в маленьком черном платье произвела фурор в сети Певица блеснула в эффектном образе.
Новости партнеров
Ворона попросила открыть ей окно. Люди не знали, чем обернется их поступок
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»