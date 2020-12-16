В NASA показали редкое сближение Юпитера и Сатурна
Скоро планеты «сольются» в один раздвоенный объект.
Скоро планеты «сольются» в один раздвоенный объект.
Астрономы NASA показали, как Юпитер «догоняет» на небе планету Сатурн. Снимок был сделан 13 декабря в национальном парке «Шенандоа» в штате Виргиния, США.
Уже 21 декабря жители Земли увидят, как Юпитер и Сатурн подойдут так близко друг к другу, что будут казаться крупным раздвоенным объектом.
Эти планеты сближаются друг с другом периодически — примерно раз в 19,86 лет. Но на такое близкое расстояние, которое составит одну пятую диаметра полной Луны, в последний раз они подходили друг к другу в 1623 году, а до этого — в 1226-м.
Это явление назвали «великим соединением» и даже «Рождественской звездой». В следующий раз земляне увидят его только в 2080 году.
Анна Лысенко