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13:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Аномальный вихрь на Нептуне попал на фото

Он необъяснимо изменил направление движения.

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Источник: NASA, ESA, STScI, M.H. Wong

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычный вихрь на Нептуне, который аномально изменил траекторию и тем самым избежал гибели, сообщает NASA.

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Вверху по центру сине-зеленой планеты видно крупное темное пятно — это большой атмосферный шторм. Рядом справа появилось меньшее пятно — еще один шторм.

Гигантский вихрь, который шире Атлантического океана, был обнаружен «Хабблом» в 2018 году. Спустя год наблюдений астрономам стало понятно, что он движется на юг к экватору планеты, где ослабнет и рассеется. Но последние снимки Нептуна показали, что гигантский шторм внезапно изменил направление и начал дрейфовать обратно на север.

«Хаббл» отслеживает пятна на Нептуне с момента своего запуска на орбиту, то есть уже больше 30 лет, но подобное поведение шторма он зафиксировал впервые, говорят ученые.

Меньший вихрь тоже озадачил исследователей. В NASA предположили, что он появился в процессе разрушения большего пятна.

Анна Лысенко

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