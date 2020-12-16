Аномальный вихрь на Нептуне попал на фото
Он необъяснимо изменил направление движения.
Он необъяснимо изменил направление движения.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычный вихрь на Нептуне, который аномально изменил траекторию и тем самым избежал гибели, сообщает NASA.
Вверху по центру
Гигантский вихрь, который шире Атлантического океана, был обнаружен «Хабблом» в 2018 году. Спустя год наблюдений астрономам стало понятно, что он движется на юг к экватору планеты, где ослабнет и рассеется. Но последние снимки Нептуна показали, что гигантский шторм внезапно изменил направление и начал дрейфовать обратно на север.
«Хаббл» отслеживает пятна на Нептуне с момента своего запуска на орбиту, то есть уже больше 30 лет, но подобное поведение шторма он зафиксировал впервые, говорят ученые.
Меньший вихрь тоже озадачил исследователей. В NASA предположили, что он появился в процессе разрушения большего пятна.
Анна Лысенко