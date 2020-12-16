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13:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пляж в Австралии скрылся под пеной (видео)

К воде было не подобраться.

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Жители городка Неранг в австралийском Квинсленде, которые спустились утром к океану, были удивлены не на шутку. Весь пляж оказался покрыт гигантскими хлопьями пены.

По словам фотографа Ребекки Митчелл, которая вместе с мужем вышла погулять со своим псом, пена покрывала всю видимую береговую линию.

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Как оказалось позже, в Квинсленде в «пенный бассейн» превратились сразу несколько пляжей. Местные жители с удовольствием купались и фотографировались на фоне пены.

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А в городе городе Байрон-Бей во время прямого эфира местного телеканала чуть не случилась беда. Рядом с журналистом в морскую пену нырнула собака, которая вряд ли выбралась бы оттуда самостоятельно. Но на помощь питомцу бросилась хозяйка и сумела быстро обнаружить животное.

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Причиной необычного зрелища стали сильные ветры и огромные волны, которые обрушились на восточное побережье Австралии в последние дни.

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Екатерина Гура

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