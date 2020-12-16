Пляж в Австралии скрылся под пеной (видео)
К воде было не подобраться.
К воде было не подобраться.
Жители городка Неранг в австралийском Квинсленде, которые спустились утром к океану, были удивлены не на шутку. Весь пляж оказался покрыт гигантскими хлопьями пены.
По словам фотографа Ребекки Митчелл, которая вместе с мужем вышла погулять со своим псом, пена покрывала всю видимую береговую линию.
Как оказалось позже, в Квинсленде в «пенный бассейн» превратились сразу несколько пляжей. Местные жители с удовольствием купались и фотографировались на фоне пены.
А в городе городе
Причиной необычного зрелища стали сильные ветры и огромные волны, которые обрушились на восточное побережье Австралии в последние дни.
Екатерина Гура