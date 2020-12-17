Гидрометцентр предупредил, что длительность времен года в России может сильно измениться

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — сказал Вильфанд.
В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7−10 дней, а весна, напротив, приходит раньше на 5−7 дней уже по сравнению с серединой прошлого века.
«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — пояснил метеоролог.
Он также отметил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая. Причиной этого является антропогенный фактор.
«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — подчеркнул Вильфанд.