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04:20 (мск), источник: ТАСС

Гидрометцентр предупредил, что длительность времен года в России может сильно измениться

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы в связи с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — сказал Вильфанд.

В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7−10 дней, а весна, напротив, приходит раньше на 5−7 дней уже по сравнению с серединой прошлого века.

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — пояснил метеоролог.

Он также отметил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая. Причиной этого является антропогенный фактор.

«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — подчеркнул Вильфанд.

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