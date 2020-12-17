Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
12«Высокая вода» в Венеции
04:40 (мск), источник: Известия

Вильфанд пообещал «погодный кульбит» в некоторых регионах России

Резкое падение температуры с аномально высоких до аномально низких показателей ожидает несколько регионов России с 17 по 19 декабря. Об этом сообщил в среду, 16 декабря, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 93% 755 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Известия

По словам метеоролога, на юге европейской части России снова формируется антициклон, а на юго-востоке и востоке этого региона происходит заметное понижение температуры.

«Причем, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале температура выше нормы на 3−5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6−8 градусов. Вот такой кульбит совершит погода», — сказал ученый.

Согласно прогнозам, ночная температура в Татарстане, Екатеринбурге и на Среднем Урале упадет до 16−20 градусов мороза.

15 декабря в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве в канун Нового года пройдет несколько мощных снегопадов. Снежный покров в городе может достигнуть 13 см. В последней декаде декабря температура воздуха в столице составит 6 градусов мороза.

 Ускорения ради: Всемирный банк посоветовал РФ свернуть импортозамещение
Веселого мало: европейцев оставят без привычного Рождества
Горячие темы на Авто
Разделение людей между собой для выполнения целей. 391
Хватит спорить об одном и том же, курильщики! 202
Сказка о недалёкой стране 191
О дурости запада и российском уме. 164
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как одеться беременной на Новый год: примеры звезд В новогоднюю ночь каждой женщине хочется чувствовать себя неотразимой
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»