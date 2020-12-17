Вильфанд пообещал «погодный кульбит» в некоторых регионах России

По словам метеоролога, на юге европейской части России снова формируется антициклон, а на юго-востоке и востоке этого региона происходит заметное понижение температуры.
«Причем, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале температура выше нормы на 3−5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6−8 градусов. Вот такой кульбит совершит погода», — сказал ученый.
Согласно прогнозам, ночная температура в Татарстане, Екатеринбурге и на Среднем Урале упадет до 16−20 градусов мороза.
15 декабря в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве в канун Нового года пройдет несколько мощных снегопадов. Снежный покров в городе может достигнуть 13 см. В последней декаде декабря температура воздуха в столице составит 6 градусов мороза.