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11:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 декабря: готовимся к морозам

По сегодняшнему дню можно определить и погоду на весну.

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Источник: Агентство «Москва»

17 декабря православная церковь вспоминает святую великомученицу Варвару. В народе верили, что с этого дня по земле начинает ходить Дед Мороз, который своим дыханием или ударом посоха наметает сугробы и призывает вьюги.

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По тому, какая погода стоит сегодня, можно определить, какими будут ближайшие дни. Например, ясная и безоблачная погода — к морозам. День облачный и пасмурный — к снегопадам, морозный — к затяжным холодам. А если небо на закате красного цвета, то ближайшие дни будут ясными.

Кстати, по погоде на Варвару также можно узнать, какой будет весна. Тусклое небо — к ранней и солнечной весне. Мороз 17 декабря говорит о холодном марте и апреле, а яркие звезды на небе предсказывают частые дожди.

Екатерина Гура

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