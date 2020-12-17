Народные приметы на 17 декабря: готовимся к морозам
По сегодняшнему дню можно определить и погоду на весну.
По сегодняшнему дню можно определить и погоду на весну.
17 декабря православная церковь вспоминает святую великомученицу Варвару. В народе верили, что с этого дня по земле начинает ходить Дед Мороз, который своим дыханием или ударом посоха наметает сугробы и призывает вьюги.
По тому, какая погода стоит сегодня, можно определить, какими будут ближайшие дни. Например, ясная и безоблачная погода — к морозам. День облачный и пасмурный — к снегопадам, морозный — к затяжным холодам. А если небо на закате красного цвета, то ближайшие дни будут ясными.
Кстати, по погоде на Варвару также можно узнать, какой будет весна. Тусклое небо — к ранней и солнечной весне. Мороз 17 декабря говорит о холодном марте и апреле, а яркие звезды на небе предсказывают частые дожди.
Екатерина Гура