Working hard to keep the trains on time in Niigata. pic.twitter.com/JdNt9XsTUg— Tokyo Snow Club (@TokyoSnowClub) December 16, 2020
Японию замело рекордным количество снега (фото)
В некоторых регионах выпало до двух метров осадков.
В некоторых регионах выпало до двух метров осадков.
Центральные и северные районы Японии накрыло сильным снегопадом. Снежные хлопья не переставая падают с неба уже третьи сутки. В некоторых районах высота снежного покрова составляет от 170 до 217 сантиметров.
Снегопад 2020 года уже назван рекордным, предыдущий раз наибольшее количество снега было зафиксировано в 2010 году. Тогда максимальная высота сугробов составляла 145 сантиметров.
Природная стихия оказалась для местных жителей настоящей катастрофой. Сообщается, что в результате снегопадов пострадали не менее 13 человек, более 50 внутренних авиарейсов были отменены, заблокировано движение поездов, закрыты дорогим и более 10 тысяч домов обесточены, сообщает Kyodo News.
В снежной ловушке на нескольких федеральных трассах оказались около тысячи автомобилей. По данным полиции, по состоянию на утро 17 декабря цепь из машин на трассе, соединяющей Токио и Ниигату, растянулась на 16,5 километров. Еще около 300 транспортных средств застряли на трассе, соединяющей префектуры Ниигата, Нагано и Гумма.