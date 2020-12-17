На США обрушился сильный снегопад. Власти заверяют, что на графике вакцинации это не отразится
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Ожидается, что в некоторых частях штатов Пенсильвания и
Национальная метеослужба предупредила, что в наиболее пострадавших районах могут сложиться опасные для передвижения на транспорте условия и есть вероятность перебоев с подачей электричества
Власти призвали жителей не садиться за руль и по возможности оставаться дома. Транспортная компания NJ Transit накануне приостановила автобусное и железнодорожное сообщение на севере штата
Большинство школ, проводящих уроки в удаленном режиме, продолжат обучение, но некоторые решили дать детям возможность испытать преимущества снежной зимы и объявили в среду выходной.
«Получайте удовольствие от катания на санках, горячего шоколада и горячих каминов», — такое письмо получили родители учеников в округе Джефферсон в Западной Вирджинии.
Однако, согласно сообщениям, некоторые центры вакцинации в пострадавших штатах были временно закрыты.
Недавно открывшиеся школы города
По сообщению метеорологов, в некоторых местах объем выпавшего снега превысит показатель всей прошлой зимы.