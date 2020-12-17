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18:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

На США обрушился сильный снегопад. Власти заверяют, что на графике вакцинации это не отразится

На северо-восток США обрушились обильные снегопады, парализовав дороги в некоторых штатах. Власти предупредили о чрезвычайной ситуации в 14 штатах, население которых превышает 60 млн человек.

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Ожидается, что в некоторых частях штатов Пенсильвания и Нью-Йорк может выпасть до 60 см снега.

Национальная метеослужба предупредила, что в наиболее пострадавших районах могут сложиться опасные для передвижения на транспорте условия и есть вероятность перебоев с подачей электричества из-за сильного ветра.

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Власти призвали жителей не садиться за руль и по возможности оставаться дома. Транспортная компания NJ Transit накануне приостановила автобусное и железнодорожное сообщение на севере штата Нью-Джерси.

Из-за снегопада были отменены до 30% рейсов из аэропортов Нью-Йорка, и, скорее всего, этот показатель будет расти.

Большинство школ, проводящих уроки в удаленном режиме, продолжат обучение, но некоторые решили дать детям возможность испытать преимущества снежной зимы и объявили в среду выходной.

«Получайте удовольствие от катания на санках, горячего шоколада и горячих каминов», — такое письмо получили родители учеников в округе Джефферсон в Западной Вирджинии.

Правительство заявило, что снегопады не должны повлиять на вакцинацию против Covid-19, начавшуюся в США в понедельник.

Однако, согласно сообщениям, некоторые центры вакцинации в пострадавших штатах были временно закрыты.

Недавно открывшиеся школы города Нью-Йорк в четверг будут переведены на дистанционное обучение, сообщил мэр Билл де Блазио. Он отметил, что снегопад может стать самым крупным за последние несколько лет. Помимо школ будут закрыты кафе и рестораны, будет прервано паромное сообщение.

По сообщению метеорологов, в некоторых местах объем выпавшего снега превысит показатель всей прошлой зимы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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