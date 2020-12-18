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10:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 декабря: мороз в этот день — к теплой зиме

А если запел снегирь, то стоит готовиться к метелям.

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Источник: РИА "Новости"

18 декабря в православном календаре значится днем памяти святого Саввы. По народным поверьям, он продолжал «дело» святой Варвары — усиливал холода и нагонял вьюги. Зато считалось, что если на Савву стоит крепкий мороз, то остаток зимы будет теплым и снежным.

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Определить погоду на ближайшее время в этот день помогут животные и птицы. Например, если снегири на Савву начинают петь, то следует ждать метель. А если белки спускаются из гнезда на землю — будет оттепель.

Существуют и другие приметы, которые могут рассказать о погоде. Так, если на замерзших окнах тает снег, то скоро придет потепление. Красный закат — к морозу. Если в безветренную погоду печной дым идет столбом, то будет мороз, если идет в разные стороны — это к ненастной погоде, а если стелется по земле — к снегу.

Екатерина Гура

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