Народные приметы на 18 декабря: мороз в этот день — к теплой зиме
А если запел снегирь, то стоит готовиться к метелям.
А если запел снегирь, то стоит готовиться к метелям.
18 декабря в православном календаре значится днем памяти святого Саввы. По народным поверьям, он продолжал «дело» святой Варвары — усиливал холода и нагонял вьюги. Зато считалось, что если на Савву стоит крепкий мороз, то остаток зимы будет теплым и снежным.
Определить погоду на ближайшее время в этот день помогут животные и птицы. Например, если снегири на Савву начинают петь, то следует ждать метель. А если белки спускаются из гнезда на землю — будет оттепель.
Существуют и другие приметы, которые могут рассказать о погоде. Так, если на замерзших окнах тает снег, то скоро придет потепление. Красный закат — к морозу. Если в безветренную погоду печной дым идет столбом, то будет мороз, если идет в разные стороны — это к ненастной погоде, а если стелется по земле — к снегу.
Екатерина Гура