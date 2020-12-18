Very blurry phone pic this early morning but we've got light pillars over our new town right now. :) pic.twitter.com/885QMmec8Y— Mia Stålnacke (@AngryTheInch) December 18, 2020
В Лапландии заметили световые столбы
Необычное атмосферное явление.
Необычное атмосферное явление.
Жительница Кируны, самого северного города Швеции, сделала снимок редких световых столбов, появившихся утром 18 декабря.
Это необычное оптическое явление можно иногда увидеть зимой при температуре ниже минус 20 градусов. При определенных погодных условиях в воздухе образуются крошечные плоские или столбовидные ледяные кристаллы. Их грани отражают лучи солнца, луны или искусственных источников света под характерным углом.
Ранее такое явление сфотографировали жители Тюмени.
Анна Лысенко