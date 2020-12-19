Народные приметы на 19 декабря: делаем прогнозы на весну
Погода в этот день подскажет, каким будет май.
Погода в этот день подскажет, каким будет май.
19 декабря церковь чтит память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и чудотворца.
На Николу Зимнего было принято дарить подарки детям. В честь праздника также собирались всей деревней варить пиво, а после дегустации отправлялись кататься на санях. День Николая Чудотворца открывал период зимнего сватовства, которое длилось все рождественские праздники.
По погоде на Николу Зимнего определяли, какой будет весна. Считалось, какой день сегодня, таким будет и на Николу Вешнего 22 мая. Сколько снега на Николу, столько весной будет травы. Иней 19 декабря — к богатому урожаю в следующем году. Ясная и холодная погода — тоже к урожаю.