Народные приметы на 20 декабря: ясная погода — к морозам
А мокрый снег — к дождливому лету.
А мокрый снег — к дождливому лету.
20 декабря церковь чтит память святого Амвросия. В народе с Абросимова дня запрещалось устраивать гулянья до самого Рождества. «Пришел Амвросий — праздники отбросил», — говорили на Руси.
Крестьяне наблюдали за погодой. Солнце в дымке предвещало сильную метель, ясная погода — морозы.
Мокрый снег в этот день обещает дождливое лето. А если хлопья воздушные и сухие — быть летней засухе. Морозный день — лето будет жарким.
Кошка много воды пьет — к холодам. Сильный ветер с востока тоже предвещает похолодание.