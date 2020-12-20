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10:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 декабря: ясная погода — к морозам

А мокрый снег — к дождливому лету.

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Источник: Reuters

20 декабря церковь чтит память святого Амвросия. В народе с Абросимова дня запрещалось устраивать гулянья до самого Рождества. «Пришел Амвросий — праздники отбросил», — говорили на Руси.

Крестьяне наблюдали за погодой. Солнце в дымке предвещало сильную метель, ясная погода — морозы.

Мокрый снег в этот день обещает дождливое лето. А если хлопья воздушные и сухие — быть летней засухе. Морозный день — лето будет жарким.

Кошка много воды пьет — к холодам. Сильный ветер с востока тоже предвещает похолодание.

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