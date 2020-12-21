Народные приметы на 21 декабря: наблюдаем за синицами
Если они чирикают с самого утра — к вечеру ударит мороз.
Если они чирикают с самого утра — к вечеру ударит мороз.
21 декабря православные христиане почитают память святой Анфисы Римской. В народе этот день называли Анфиса Рукодельница — на улице уже обычно стояли морозы, а потому выходить из дома без надобности было не принято, и женщины в это время занимались рукоделием.
Наши предки верили, что если 21 декабря стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад то лето будет дождливым.
Кольцо вокруг солнца — к ненастью. А вытянутые в полоски облака — к потеплению.
Также погоду можно предсказать по поведению синиц. Если они прячутся под крышей — скоро начнется метель, а если чирикают с самого утра — к ночи ударит мороз.