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11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 декабря: наблюдаем за синицами

Если они чирикают с самого утра — к вечеру ударит мороз.

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21 декабря православные христиане почитают память святой Анфисы Римской. В народе этот день называли Анфиса Рукодельница — на улице уже обычно стояли морозы, а потому выходить из дома без надобности было не принято, и женщины в это время занимались рукоделием.

Наши предки верили, что если 21 декабря стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад то лето будет дождливым.

Кольцо вокруг солнца — к ненастью. А вытянутые в полоски облака — к потеплению.

Также погоду можно предсказать по поведению синиц. Если они прячутся под крышей — скоро начнется метель, а если чирикают с самого утра — к ночи ударит мороз.

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