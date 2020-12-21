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18:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Туристы отправились к кратеру вулкана Килауэа, чтобы посмотреть на извержение

Когда любопытство сильнее страха.

В ночь на 21 декабря на Гавайях после произошедшего накануне землетрясения проснулся один из самых активных местных вулканов — Килауэа.

В службе сейсмологии Национального парка гавайских вулканов отметили, что извержение началось внезапно и сейчас стремительно набирает обороты. Эвакуацию населения пока проводить не планируется, но местных жителей и туристов попросили меньше времени проводить на улице и пользоваться защитными масками и респираторами.

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А сами люди, кажется, совсем не обеспокоены. Толпы туристов отправились на смотровую площадку к активному кратеру сразу же после того, как началось извержение. Среди них были и супруги Арчана Рамеш и Нихил Сатиш из Сан-Франциско, которые приехали на Гавайи специально любоваться вулканами. Журналистам Арчана рассказала, что они проснулись среди ночи от грохочущих звуков и увидели в окно красное небо и столб дыма, поднимающийся в небо из кратера Килауэа.

Поскольку об эвакуации ничего не сообщалось, супруги решили, что извержение не опасное, и решили поближе посмотреть на это историческое событие.

Возле смотровой площадки помимо них находилось еще множество людей, а также смотрители Национального парка и спасатели.

Извержение вулкана супруги назвали логичным завершением странного 2020 года, пишет Metro.

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Екатерина Гура

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