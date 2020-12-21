They drove towards the volcano when the eruption happened https://t.co/GDflUl1P3n— Metro (@MetroUK) December 21, 2020
Туристы отправились к кратеру вулкана Килауэа, чтобы посмотреть на извержение
Когда любопытство сильнее страха.
Когда любопытство сильнее страха.
В ночь на 21 декабря на Гавайях после произошедшего накануне землетрясения проснулся один из самых активных местных вулканов — Килауэа.
В службе сейсмологии Национального парка гавайских вулканов отметили, что извержение началось внезапно и сейчас стремительно набирает обороты. Эвакуацию населения пока проводить не планируется, но местных жителей и туристов попросили меньше времени проводить на улице и пользоваться защитными масками и респираторами.
А сами люди, кажется, совсем не обеспокоены. Толпы туристов отправились на смотровую площадку к активному кратеру сразу же после того, как началось извержение. Среди них были и супруги Арчана Рамеш и Нихил Сатиш из
Поскольку об эвакуации ничего не сообщалось, супруги решили, что извержение не опасное, и решили поближе посмотреть на это историческое событие.
Возле смотровой площадки помимо них находилось еще множество людей, а также смотрители Национального парка и спасатели.
Извержение вулкана супруги назвали логичным завершением странного 2020 года, пишет Metro.
Екатерина Гура