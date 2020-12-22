Народные приметы на 22 декабря: можно узнать погоду на весь год
Каждый из 12 следующих дней соответствует определенному месяцу.
Каждый из 12 следующих дней соответствует определенному месяцу.
22 декабря православные христиане отмечают зачатие святой Анной Богородицы. В народе этот день называли Анна Зимняя или Анна Темная, так как на это время обычно приходится самая длинная ночь в году.
Считалось, что какая погода стоит 22 декабря, такой она будет и 31 января. Кроме того, наши предки верили, что погода в ближайшие 12 дней определит погоду и на следующие 12 месяцев: 22 декабря «соответствует» январю, 23 декабря — февралю и так далее.
О том, какая погода ждет в ближайшие дни, можно узнать, посмотрев на небо. Низкие облака — к снегопаду, солнце в туманной дымке — к потеплению, а яркие и мерцающие звезды — к усилению мороза.
Екатерина Гура