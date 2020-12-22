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День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день
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10:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 декабря: можно узнать погоду на весь год

Каждый из 12 следующих дней соответствует определенному месяцу.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"
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22 декабря православные христиане отмечают зачатие святой Анной Богородицы. В народе этот день называли Анна Зимняя или Анна Темная, так как на это время обычно приходится самая длинная ночь в году.

Считалось, что какая погода стоит 22 декабря, такой она будет и 31 января. Кроме того, наши предки верили, что погода в ближайшие 12 дней определит погоду и на следующие 12 месяцев: 22 декабря «соответствует» январю, 23 декабря — февралю и так далее.

О том, какая погода ждет в ближайшие дни, можно узнать, посмотрев на небо. Низкие облака — к снегопаду, солнце в туманной дымке — к потеплению, а яркие и мерцающие звезды — к усилению мороза.

Екатерина Гура

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