Вильфанд спрогнозировал опасные снегопады в ЦФО в конце недели
Опасные снегопады и метели ожидаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) в конце текущей недели, рассказал 22 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Опасные снегопады и метели ожидаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) в конце текущей недели, рассказал 22 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируются комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы…
При этом он уточнил, что в западной части округа будут снежные заносы, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также усиление ветра до 17−18 м/с.
Прирост снега 25 и 26 декабря в центре Европейской России составит 10−25 сантиметров.
25 декабря в течение суток усиленные снегопады ожидаются в Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской областях. Только днем — в столичном регионе, Тульской, Орловской и Белгородской областях.
«В течение суток 25 и 26 декабря в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях будет сильный снег», — добавил Вильфанд.
Накануне метеоролог предупредил, что аномальные морозы в течение недели ожидают регионы Приволжского федерального округа.