Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 декабряПервая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
00:51 (мск), источник: Известия

Вильфанд спрогнозировал опасные снегопады в ЦФО в конце недели

Опасные снегопады и метели ожидаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) в конце текущей недели, рассказал 22 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

02-rian_6405998.jpg | Источник: РИА (news)

«В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируются комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы… 25—26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Читайте также
Гидрометцентр предупредил, что длительность времен года в России может сильно измениться

При этом он уточнил, что в западной части округа будут снежные заносы, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также усиление ветра до 17−18 м/с.

Прирост снега 25 и 26 декабря в центре Европейской России составит 10−25 сантиметров.

25 декабря в течение суток усиленные снегопады ожидаются в Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской областях. Только днем — в столичном регионе, Тульской, Орловской и Белгородской областях.

«В течение суток 25 и 26 декабря в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях будет сильный снег», — добавил Вильфанд.

Накануне метеоролог предупредил, что аномальные морозы в течение недели ожидают регионы Приволжского федерального округа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Наши водители ездят иначе»: ГИБДД рассказала о правилах обгона зимой
Zoom-концессия: как Голливуд встретит Рождество
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Жена Лаврова: как она выглядит
Российские сериалы, которые стоит посмотреть в уходящем году
Популярные темы на «Детях»
Пахнут ли деньги? 244
Подскажите, пожалуйста,с выбором имени 163
Как спастись от новогоднего ожирения 130
Лимонное дерево 88
Новости партнеров
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Жена Лаврова: как она выглядит
Российские сериалы, которые стоит посмотреть в уходящем году
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»