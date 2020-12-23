Народные приметы на 23 декабря: облака и звезды расскажут о морозах
Чем больше белых облаков, тем холоднее будут ближайшие дни.
Чем больше белых облаков, тем холоднее будут ближайшие дни.
23 декабря православные христиане почитают память святого Мины. В народе верили, что ясная погода в этот день предвещает сильные морозы, а сухая и ветреная — засушливое лето.
Много белых облаков — верная примета грядущего похолодания. Морозы обещают и мерцающие, яркие звезды, а если при этом они кажутся маленькими, то в ближайшие дни можно ждать снегопада.
Также в этот день можно понаблюдать за сороками: если они летают рядом с домами или прячутся под крышей, то в ближайшие дни погода заметно испортится.
Екатерина Гура