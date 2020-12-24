Жителей США предупредили об «игуанопаде»
Ящерицы начинают впадать в анабиоз и падают с веток.
Ящерицы начинают впадать в анабиоз и падают с веток.
Метеорологи США выпустили предупреждение для жителей южных штатов о возможных «осадках» в виде игуан.
«Бррр! На Рождество ожидается гораздо более холодная погода. Возможны низкие температуры от -1 до +4 градусов Цельсия и падающие игуаны. Будьте в курсе прогнозов и оставайтесь в тепле!» — написала на своей странице в соцсети Национальная метеорологическая служба Майами.
Предупреждения о падающих ящерицах на юге США появляются почти каждую зиму во время неожиданных похолоданий. Игуаны, которые часто спят на деревьях, боятся холода. Если температура падает ниже 10 градусов Цельсия, они становятся вялыми. Когда же столбик термометра стремится к нулю, игуаны начинают впадать в анабиоз и падают с веток. При этом вес самых крупных самцов может достигать 9 кг.
Анна Лысенко