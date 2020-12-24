Народные приметы на 24 декабря: ясный день принесет морозы
Погоду можно определить и наблюдая за животными.
Погоду можно определить и наблюдая за животными.
24 декабря в народе называли Никонов день, в честь святого Никона, чью память православная церковь почитает сегодня.
Считалось, если 24 декабря погода на улице стоит ясная и солнечная, то в ближайшие дни ударят морозы. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь тучи, стремятся вверх — к похолоданию, а вниз — к метели.
Погоду на ближайшие дни можно определить, наблюдая за животными и птицами. Так, если кошки в доме прячутся в укромных местах, то стоит ждать похолодания. Несколько белок залезают в одно дупло — к затяжным морозам. А если вороны под вечер начали беспокоиться и громко каркать, перелетая с места на место, то скоро будет метель.
Екатерина Гура