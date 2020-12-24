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День в истории: 24 декабряВзятие Измаила, обязательное употребление буквы "ё" и другие события, которые произошли в этот день
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10:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 декабря: ясный день принесет морозы

Погоду можно определить и наблюдая за животными.

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Источник: AP 2020
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24 декабря в народе называли Никонов день, в честь святого Никона, чью память православная церковь почитает сегодня.

Считалось, если 24 декабря погода на улице стоит ясная и солнечная, то в ближайшие дни ударят морозы. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь тучи, стремятся вверх — к похолоданию, а вниз — к метели.

Погоду на ближайшие дни можно определить, наблюдая за животными и птицами. Так, если кошки в доме прячутся в укромных местах, то стоит ждать похолодания. Несколько белок залезают в одно дупло — к затяжным морозам. А если вороны под вечер начали беспокоиться и громко каркать, перелетая с места на место, то скоро будет метель.

Екатерина Гура

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