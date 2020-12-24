Ленточные боры в России показали из космоса
Это уникальные леса, которые появились после ледникового периода.
Это уникальные леса, которые появились после ледникового периода.
Российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал ленточные боры в Алтайском крае с борта Международной космической станции.
Ученые считают, что эти уникальные сосновые леса, в которых много лишайников, мхов и трав, остались после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками — Северным и Алтайским.
Когда примерно 10 тысяч лет назад ледники начали отступать, потоки талых вод стали нести большое количество песка. Он постепенно накапливался на днищах ложбин, и позднее здесь начала произрастать сосна. В итоге ложбины превратились в боры, которые тянутся вдоль рек полосами шириной 5−40 км. На пространствах между ними распространена степная растительность.
В «Роскосмосе» не только поделились снимком, но и напомнили, что Алтайский край — важная локация для отечественной космонавтики.
«Здесь родились второй космонавт планеты Герман Титов и командир корабля “Союз-12” Василий Лазарев, первый заместитель Генерального конструктора КБ “Салют” Владимир Карраск и многие другие. Здесь в 1963 году приземлилась первая
Анна Лысенко