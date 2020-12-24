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13:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ленточные боры в России показали из космоса

Это уникальные леса, которые появились после ледникового периода.

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Российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал ленточные боры в Алтайском крае с борта Международной космической станции.

Ученые считают, что эти уникальные сосновые леса, в которых много лишайников, мхов и трав, остались после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками — Северным и Алтайским.

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Когда примерно 10 тысяч лет назад ледники начали отступать, потоки талых вод стали нести большое количество песка. Он постепенно накапливался на днищах ложбин, и позднее здесь начала произрастать сосна. В итоге ложбины превратились в боры, которые тянутся вдоль рек полосами шириной 5−40 км. На пространствах между ними распространена степная растительность.

В «Роскосмосе» не только поделились снимком, но и напомнили, что Алтайский край — важная локация для отечественной космонавтики.

«Здесь родились второй космонавт планеты Герман Титов и командир корабля “Союз-12” Василий Лазарев, первый заместитель Генерального конструктора КБ “Салют” Владимир Карраск и многие другие. Здесь в 1963 году приземлилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. А ещё на Алтае работает один из самых современных в России центров по наблюдению за искусственными спутниками Земли — Алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова», — сообщает страница госкорпорации в соцсети.

Анна Лысенко

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