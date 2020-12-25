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День в истории: 25 декабряНачало войны в Афганистане, отставка Михаила Горбачева и другие события, которые происходили в разные годы 25 декабря
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11:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 декабря: определяем погоду на Новый год

А также делаем долгосрочные прогнозы на весну и лето.

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Источник: Агентство «Москва»

25 декабря православные христиане вспоминают святого Спиридона Тримифунтского. В народе день называли Спиридон Солнцеворот, так как «солнце поворачивается на лето, а зима на мороз».

Считалось, что солнце с утра предвещает ясную и солнечную погоду на Новый год. Ясный день 25 декабря — к солнечному и теплому лету, хмурое небо — к дождливому, а пасмурная погода — к ранней весне.

Погоду также можно определить по веткам хвойных деревьев: если они опускаются вниз, то скоро будет вьюга.

Сильные морозы предсказывают воробьи, которые собирают пух и перья и несут их в свои гнезда.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
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