Народные приметы на 25 декабря: определяем погоду на Новый год
А также делаем долгосрочные прогнозы на весну и лето.
А также делаем долгосрочные прогнозы на весну и лето.
25 декабря православные христиане вспоминают святого Спиридона Тримифунтского. В народе день называли Спиридон Солнцеворот, так как «солнце поворачивается на лето, а зима на мороз».
Считалось, что солнце с утра предвещает ясную и солнечную погоду на Новый год. Ясный день 25 декабря — к солнечному и теплому лету, хмурое небо — к дождливому, а пасмурная погода — к ранней весне.
Погоду также можно определить по веткам хвойных деревьев: если они опускаются вниз, то скоро будет вьюга.
Сильные морозы предсказывают воробьи, которые собирают пух и перья и несут их в свои гнезда.
Екатерина Гура