«Танцующий» электроток во время метели попал на видео в США
Эффектное и опасное зрелище.
Эффектное и опасное зрелище.
Сильный снегопад, обрушившийся на американский штат Миннесота, заставил ток «танцевать» на линии электропередачи.
Впечатляющее видео с электрическими разрядами на проводах снял на видео местный житель Трей Хоппе к западу от
Принцип появления «танцующего» разряда такой же, как в «лестнице Иакова» — устройстве, в котором между электродами появляется мощная дуга. Похожие искры можно увидеть и между двумя электродами разрядника — электрического аппарата, предназначенного для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях.
Анна Лысенко