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14:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Танцующий» электроток во время метели попал на видео в США

Эффектное и опасное зрелище.

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Сильный снегопад, обрушившийся на американский штат Миннесота, заставил ток «танцевать» на линии электропередачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впечатляющее видео с электрическими разрядами на проводах снял на видео местный житель Трей Хоппе к западу от Нью-Ричленда, когда возвращался с работы домой.

Принцип появления «танцующего» разряда такой же, как в «лестнице Иакова» — устройстве, в котором между электродами появляется мощная дуга. Похожие искры можно увидеть и между двумя электродами разрядника — электрического аппарата, предназначенного для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях.

Анна Лысенко

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