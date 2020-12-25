تساقط الثلوج مستمرة في مدينة #أردبيل شمال غرب #ايران ?— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) December 24, 2020
24-12-2020#Iran ?? North pic.twitter.com/Bw6eMYphz0
Иран и Ирак засыпало снегом (фото)
На городских тротуарах лежат сугробы высотой в полметра.
На городских тротуарах лежат сугробы высотой в полметра.
Жители Ирана и Ирака делятся фотографиями и видео обильных снегопадов, которые обрушились на север и центр этих стран.
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Тем временем жители Саудовской Аравии массово делятся снимками и видео зазеленевших после ливней пустынь.
Анна Лысенко