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15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Иран и Ирак засыпало снегом (фото)

На городских тротуарах лежат сугробы высотой в полметра.

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Жители Ирана и Ирака делятся фотографиями и видео обильных снегопадов, которые обрушились на север и центр этих стран.

На северо-западе Ирана на тротуарах лежат сугробы высотой до полуметра. В Ираке во власти стихии оказалась мухафаза Сулеймания. Снег выпал здесь впервые за зиму.

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Тем временем жители Саудовской Аравии массово делятся снимками и видео зазеленевших после ливней пустынь.

Анна Лысенко

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