Народные приметы на 26 декабря: ждать ли тепла
Подскажут звезды и птицы.
Подскажут звезды и птицы.
26 декабря церковь чтит память память преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского, жившего в XI веке. На Руси верили, что в этот день «нечистая сила» строит козни — насылает на людей вихри и метели.
За погодой в народе наблюдали очень пристально, ведь считалось, что можно узнать, каким будет весь год. Какая погода 26 декабря — таким будет и весь январь, 27 декабря отвечает февралю, 28 — марту и так далее.
Иней говорит о приближении мороза и метелей. Хорошо видны звезды на небе — скоро похолодает. Окна потеют — идет потепление. Птицы смело садятся на снег и скачут по земле — еще один верный признак того, что морозы отступят. Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.