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09:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 декабря: ждать ли тепла

Подскажут звезды и птицы.

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Источник: AP 2020
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26 декабря церковь чтит память память преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского, жившего в XI веке. На Руси верили, что в этот день «нечистая сила» строит козни — насылает на людей вихри и метели.

За погодой в народе наблюдали очень пристально, ведь считалось, что можно узнать, каким будет весь год. Какая погода 26 декабря — таким будет и весь январь, 27 декабря отвечает февралю, 28 — марту и так далее.

Иней говорит о приближении мороза и метелей. Хорошо видны звезды на небе — скоро похолодает. Окна потеют — идет потепление. Птицы смело садятся на снег и скачут по земле — еще один верный признак того, что морозы отступят. Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.

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