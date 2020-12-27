Народные приметы на 27 декабря: погода покажет, каким будет лето
Холодный день — к хорошему урожаю.
Холодный день — к хорошему урожаю.
На Руси верили, что погода 27 декабря показывает, каким будет февраль. Теплый день говорит о том, что в последний месяц зимы не будет сильных морозов, а лето будет жарким. Холодная погода обещает хороший урожай в следующем году.
Делали прогнозы и на ближайшие дни. Если ночью на деревьях появился иней, то следующим вечером будет сильный снегопад. Если погода быстро меняется, то скоро потеплеет. Вороны постоянно кричат — к холодам.
Яркие звезды на ночном небе — к похолоданию, тусклые — к оттепели, блестящие — к морозу, а мелкие — к снегопаду. Облака плывут по небу не по ветру — к метели и плохой погоде.