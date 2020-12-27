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10:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 декабря: погода покажет, каким будет лето

Холодный день — к хорошему урожаю.

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Источник: Reuters
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На Руси верили, что погода 27 декабря показывает, каким будет февраль. Теплый день говорит о том, что в последний месяц зимы не будет сильных морозов, а лето будет жарким. Холодная погода обещает хороший урожай в следующем году.

Делали прогнозы и на ближайшие дни. Если ночью на деревьях появился иней, то следующим вечером будет сильный снегопад. Если погода быстро меняется, то скоро потеплеет. Вороны постоянно кричат — к холодам.

Яркие звезды на ночном небе — к похолоданию, тусклые — к оттепели, блестящие — к морозу, а мелкие — к снегопаду. Облака плывут по небу не по ветру — к метели и плохой погоде.

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