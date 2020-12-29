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09:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 декабря: мороз и ветер обещают суровую зиму

Если в этот день на деревьях иней — Рождество будет теплым.

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Источник: Агентство «Москва»
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29 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Аггея. В этот день на деревьях часто бывает иней — он является верной приметой того, что на Рождество будет ясная и теплая погода. Также считается, какая погода стоит в этот день, такая она будет и в апреле.

Сильный мороз 29 декабря предвещает холода до самого Крещения (19 января). Если на Аггея ветрено — зима будет суровой и снежной, а большие сугробы в этот день обещают холодное и дождливое лето.

Кстати, если сегодня на окнах появились морозные узоры, то следующие 20 дней будет стоять мороз.

Екатерина Гура

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