Народные приметы на 29 декабря: мороз и ветер обещают суровую зиму
Если в этот день на деревьях иней — Рождество будет теплым.
Если в этот день на деревьях иней — Рождество будет теплым.
29 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Аггея. В этот день на деревьях часто бывает иней — он является верной приметой того, что на Рождество будет ясная и теплая погода. Также считается, какая погода стоит в этот день, такая она будет и в апреле.
Сильный мороз 29 декабря предвещает холода до самого Крещения (19 января). Если на Аггея ветрено — зима будет суровой и снежной, а большие сугробы в этот день обещают холодное и дождливое лето.
Кстати, если сегодня на окнах появились морозные узоры, то следующие 20 дней будет стоять мороз.
Екатерина Гура