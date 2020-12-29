Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 декабряДенежная реформа, подписание договора об образовании СССР, теракт в Волгограде и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
14:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Затопленные города и замерзшие горы: в Европе бушует шторм «Белла» (фото)

Природные катаклизмы под конец уходящего года.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В конце декабря на страны Западной Европы обрушился зимний шторм «Белла». Сначала непогода пришла в Великобританию и Ирландию. Понижение температуры, обильные осадки и штормовой ветер привели к значительным разрушениям, наводнениям и снегопадам.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько дней шторм добрался до Бельгии, Нидерландов, Франции и Испании. Зимний шторм нанес огромный материальный ущерб многим странам, тысячи людей остались без света, перекрыты дороги и остановлено железнодорожное и авиасообщение. Известно, что гигантские волны разрушили целую каменную набережную в испанском городе Андрайч на Балеарских островах. Также сообщается о погибшем спасателе в Италии.

Оранжевый и красный режимы опасности сохраняются во многих странах вплоть до 31 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 698
Выдайте меня замуж. 428
Праздник будет 291
все как с одного двора... детства)) 233
Кино
Ивлеева повторила культовый образ Фриске из «Дневного дозора» Телеведущая перевоплотилась в ведьму Алису Донникову
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Дети
Три новогодних блюда, которые понравятся всем (фото) Они требуют минимальных усилий, но гарантируют эффектный результат
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»