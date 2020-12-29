Затопленные города и замерзшие горы: в Европе бушует шторм «Белла» (фото)
Природные катаклизмы под конец уходящего года.
Природные катаклизмы под конец уходящего года.
В конце декабря на страны Западной Европы обрушился зимний шторм «Белла». Сначала непогода пришла в Великобританию и Ирландию. Понижение температуры, обильные осадки и штормовой ветер привели к значительным разрушениям, наводнениям и снегопадам.
За несколько дней шторм добрался до Бельгии, Нидерландов, Франции и Испании. Зимний шторм нанес огромный материальный ущерб многим странам, тысячи людей остались без света, перекрыты дороги и остановлено железнодорожное и авиасообщение. Известно, что гигантские волны разрушили целую каменную набережную в испанском городе Андрайч на Балеарских островах. Также сообщается о погибшем спасателе в Италии.
Оранжевый и красный режимы опасности сохраняются во многих странах вплоть до 31 декабря.
Екатерина Гура