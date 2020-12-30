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08:38 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Противостояние циклона и антициклона в Европейской России приведет в первые дни нового года к переменчивой погоде и скачкам давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости

Он уточнил, что первого числа в Москве температура будет колебаться около нулевой отметки, а 1 и 2 января прогнозируется похолодание на один—два градуса.

«Уже 3 января дневные температуры опустятся ниже нуля. Кроме того, давление будет постепенно подрастать. Если в последний и первый день года давление около нормы, то уже 3 января начинает подрастать… Резкого похолодания до 4 января включительно не ждем, но постепенное похолодание примерно на один градус будет наблюдаться», — сообщил Вильфанд.

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Он пояснил, что примерно такой же температурный режим был в прошлом году: не ниже −3…−4 градусов и не выше +3 градусов.

«Циклоническая деятельность будет совершенно однородна на западе Европейской России. Запад центрального черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская, Карелия везде температура в Новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки и существенно ситуация не изменится в последующие три дня», — сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что на востоке, в Нижегородской области, ожидается по ночам от -3 до -6 с постепенным похолоданием на один градус. В ночь на 4 января температура составит −4…−9 градусов, днем будет около минус трех.

«В Санкт-Петербурге ничего особенного не произойдет: около нулевой отметки до понедельника включительно», — сказал Вильфанд.

По словам ученого, в Крыму и на Черноморском побережье будет теплый Новый год с дневными температурами до +15 градусов.

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