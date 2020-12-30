Народные приметы на 30 декабря: иней на деревьях — к потеплению
Метель в этот день обещает жаркое лето.
Метель в этот день обещает жаркое лето.
30 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Даниила, которого в народе прозвали Данил Зимоуказчик. Считалось, что если в этот день на деревьях много инея, то к Рождеству наступит потепление. А вот
Также наши предки верили, что какая погода стоит 30 декабря, такой она будет и в мае. Кстати, метель на Данилов день обещает жаркое и урожайное лето.
Екатерина Гура