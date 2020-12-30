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09:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 декабря: иней на деревьях — к потеплению

Метель в этот день обещает жаркое лето.

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Источник: AP 2020

30 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Даниила, которого в народе прозвали Данил Зимоуказчик. Считалось, что если в этот день на деревьях много инея, то к Рождеству наступит потепление. А вот юго-западный ветер предвещает снежную, но теплую зиму.

Также наши предки верили, что какая погода стоит 30 декабря, такой она будет и в мае. Кстати, метель на Данилов день обещает жаркое и урожайное лето.

Екатерина Гура

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