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10:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 января: каким будет урожай

1 января по церковному календарю — день Ильи Муромца. Считалось, что по погоде сегодня можно узнать о тому, будет ли год урожайным.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Например, сильный ветер обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод.

Теплая погода — к урожаю ржи. А вот снегопад — к урожаю пшеницы. Если деревья покрыты инеем, то год будет благополучным для сельскохозяйственных работ.

Какая погода сегодня, такая будет в июне.

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