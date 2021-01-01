Народные приметы на 1 января: каким будет урожай
1 января по церковному календарю — день Ильи Муромца. Считалось, что по погоде сегодня можно узнать о тому, будет ли год урожайным.
1 января по церковному календарю — день Ильи Муромца. Считалось, что по погоде сегодня можно узнать о тому, будет ли год урожайным.
Например, сильный ветер обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод.
Теплая погода — к урожаю ржи. А вот снегопад — к урожаю пшеницы. Если деревья покрыты инеем, то год будет благополучным для сельскохозяйственных работ.
Какая погода сегодня, такая будет в июне.