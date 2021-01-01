Россияне увидят яркий метеорный поток
Астрономы обещают до 200 метеоров в час при условии хорошей видимости.
Астрономы обещают до 200 метеоров в час при условии хорошей видимости.
В ночь со 2 на 3 января достигнет пика первый крупный метеорный поток 2021 года — Квадрантиды, сообщает NASA.
По данным астрономов, россияне смогут увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Продлится пиковое время всего 6 часов, а не несколько дней, как бывает в случае с другими звездопадами. Начинать наблюдения лучше всего около 23:00 по местному времени. Однако наблюдениям будет немного мешать почти полная Луна.
Звездопад продлится до 10 января.
Анна Лысенко