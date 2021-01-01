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11:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Россияне увидят яркий метеорный поток

Астрономы обещают до 200 метеоров в час при условии хорошей видимости.

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Источник: AP 2020

В ночь со 2 на 3 января достигнет пика первый крупный метеорный поток 2021 года — Квадрантиды, сообщает NASA.

По данным астрономов, россияне смогут увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Продлится пиковое время всего 6 часов, а не несколько дней, как бывает в случае с другими звездопадами. Начинать наблюдения лучше всего около 23:00 по местному времени. Однако наблюдениям будет немного мешать почти полная Луна.

Звездопад продлится до 10 января.

Анна Лысенко

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