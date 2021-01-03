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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 января: красное небо к метелям

В этот день можно узнать, какой будет весна.

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3 января по православному календарю — память блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского. В народе Прокопьев день называли еще «Прокоп-полукорм», потому как к этому времени расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

Крестьяне наблюдали за погодой. Если солнце на заре красное — скоро будет метели. Снег порошит уже с утра — вся неделя будет снежной.

Метель во второй половине дня — весна наступит поздно и будет холодной. А вот вечерний туман обещает потепление. Внезапный зимний град предвещает плохой урожай в новом году.

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