Народные приметы на 3 января: красное небо к метелям
В этот день можно узнать, какой будет весна.
В этот день можно узнать, какой будет весна.
3 января по православному календарю — память блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского. В народе Прокопьев день называли еще «Прокоп-полукорм», потому как к этому времени расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.
Крестьяне наблюдали за погодой. Если солнце на заре красное — скоро будет метели. Снег порошит уже с утра — вся неделя будет снежной.
Метель во второй половине дня — весна наступит поздно и будет холодной. А вот вечерний туман обещает потепление. Внезапный зимний град предвещает плохой урожай в новом году.