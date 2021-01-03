В столице Мексики запретили одноразовый пластик
В городе не будет одноразовой посуды и пакетов.
В городе не будет одноразовой посуды и пакетов.
В Мехико, столице Мексики и одном из крупнейших городов мира, вступил в силу запрет на одноразовые стаканчики, тарелки, трубочки, вилки и другие предметы из пластика, сообщает AP. Воздушные шарики также запрещены.
К решению о запрете одноразового пластика власти города пришли еще год назад. Полиэтиленовые пакеты были запрещены сразу (вместо них в городе используют биоразлагаемую упаковку), а в отношении посуды и контейнеров местным производителям, магазинам и кафе дали год для адаптации. Все это время схему отказа от пластика корректировали.
Журналисты AP отмечают, что продавцы уличной еды все же нарушают запрет, продолжая использовать пакеты, вилки и ложки. По их словам, в условиях пандемии коронавируса за такое нарушение практически никого не штрафуют.
Анна Лысенко