Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
14:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В столице Мексики запретили одноразовый пластик

В городе не будет одноразовой посуды и пакетов.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020
Читайте также
Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

В Мехико, столице Мексики и одном из крупнейших городов мира, вступил в силу запрет на одноразовые стаканчики, тарелки, трубочки, вилки и другие предметы из пластика, сообщает AP. Воздушные шарики также запрещены.

К решению о запрете одноразового пластика власти города пришли еще год назад. Полиэтиленовые пакеты были запрещены сразу (вместо них в городе используют биоразлагаемую упаковку), а в отношении посуды и контейнеров местным производителям, магазинам и кафе дали год для адаптации. Все это время схему отказа от пластика корректировали.

Журналисты AP отмечают, что продавцы уличной еды все же нарушают запрет, продолжая использовать пакеты, вилки и ложки. По их словам, в условиях пандемии коронавируса за такое нарушение практически никого не штрафуют.

Анна Лысенко

Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Девушка помыла голову "Кока-колой". Результат превзошел все ожидания
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Дети
Сын Валерии показал первые фото новорожденной дочери Девочка родилась в новогоднюю ночь
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»