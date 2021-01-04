Ученые посоветовали заниматься спортом в морозную погоду
Такие тренировки имеют мощный, хотя и краткосрочный эффект.
Такие тренировки имеют мощный, хотя и краткосрочный эффект.
Упражнения на свежем воздухе при низких температурах помогают сжечь больше жира, чем обычно, показало исследование ученых из Лаврентийского университета в Канаде. Однако это должны быть короткие серии упражнений высокой интенсивности, говорится в работе, опубликованной в Journal of Applied Physiology.
Как показали тесты с участием 11 человек с избыточным весом, при температуре около нуля участники сжигали в три раза больше жира, чем при температуре 21 градус Цельсия. Добровольцы выполняли стандартные интервальные тренировки, чередуя интенсивную и медленную езду на велосипеде с периодами отдыха.
Ученые предупредили о подводных камнях такого способа сбросить вес. На следующее утро после тренировки они взяли образцы крови у всех участников исследования сразу после завтрака с высоким содержанием жиров. Исследователи проверили уровни инсулина, глюкозы и триглицеридов, чтобы увидеть, сохранился ли эффект быстрого сжигания жира.
Как оказалось, тренировки при нейтральной температуре (21 градус Цельсия) имеют более долгосрочное влияние на организм, чем тренировки в морозную погоду.
Анна Лысенко